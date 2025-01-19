"لسنا للبيع".. كيف يرى سكان جرينلاند رغبة ترامب في الاستيلاء على الجزيرة؟

وكالات

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن ضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة، أصبحت الجزيرة في دائرة الضوء العالمي، حتى عن بعض سكانها أعربوا عن رأيهم بشأن اهتمام ترامب بالجزيرة.

وتقول كوبانوك أولسن، وهي أشهر المؤثرات في جرينلاند. ولديها أكثر من 500,000 متابع على تيك توك و300,000 متابع على إنستجرام، وتروج مقاطع الفيديو المبهجة التي تنشرها للحياة في الجزيرة القطبية الشمالية من خلال مشاركة ما يطيب من الطعام والثقافة واللغة والتقاليد المحلية.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت التعليقات تحت منشوراتها تحمل طابعا سياسيا بشكل لافت، إذ أوضحت أن رجلا واحدا هو المسؤول عن ذلك ترامب، ما أجبر بالمؤثرة أولسن البالغة من العمر 39 عامًا على عدم الهروب من النقاش في مسألة مصيرية.

وقالت أولسن "على الرغم من أنني لم أكن قلقة من ادعاءات الرئيس الأمريكي المنتخب في البداية، فإنني عندما رأيت طائرة ترامب الابن تحلق فوق الجزيرة، قلت في نفسي: "حسناً، هذا أكثر واقعية من بعض التصريحات الباطلة، ولكننا لسنا للبيع، فهو لن يشترينا".

وأعرب ترامب في رغبته بالاستحواذ على جرينلاند وهي أراض دنماركية تتمتع بحكم ذاتي "لأغراض الأمن القومي" حسب تعبيره.

وبعد زيارة دونالد ترامب الابن، بدأت تنتشر على الإنترنت صور سكان جرينلاند وهم يرتدون قبعات MAGA (اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى)، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد وزعها فريق ترامب على المشردين مقابل وجبة مجانية.

تقول أولسن: "لقد آلمني أن أرى أناسًا يستغلهم ترامب، والكثير منهم لا يعرفون شيئًا عن السياسة".

بينما يرى مهندس التعدين السابق الذي تحول إلى صانع محتوى، أنه لم يسبق له أن نشر محتوى سياسيا من قبل، ولكن مع تصريحات ترامب الأخيرة وكمية الأسئلة التي تلقاها شعر بضرورة الرد وعدم الهروب.

فيما يقول ثورستن بورينغ أولسن، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة آرهوس الدنماركية، إن "إدارة ترامب المقبلة تحاول إثارة المشكلات لظنها أنها قد تكون أكثر قبولا في التعامل مع سكان غرينلاند بخلاف الدنماركيين".

وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن ترامب من أن الأمر متروك لغرينلاند لتقرير مستقبلها.

وفي مقابلة حديثة مع قناة فوكس نيوز، قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس إن "الدنمارك لم تقم بعمل جيد بما فيه الكفاية في حماية جينلاند"، مضيفاً أن "دونالد ترامب جيد في عقد الصفقات وأعتقد أن هناك صفقة يجب عقدها في جرينلاند".

وحسب استطلاع للرأي أجرته جامعتا كوبنهاجن وجرينلاند في عام 2019، فإن أكثر من ثلثي سكان الجزيرة يريدون الاستقلال عن الدنمارك خلال العقدين المقبلين، خطور قد تحمل في طياتها الكثير من التعقديات.

وتعتمد جرينلاند بشكل كبير على تمويل الدنمارك لخدماتها العامة وبنيتها التحتية، حيث حصلت على منحة إجمالية تبلغ حوالي 576 مليون يورو من الدنمارك في عام 2024 - وهو ما يمثل 53% من إيرادات حكومة جرينلاند.