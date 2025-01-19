إعلان

بعد وقف النار بغزة.. ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و913 فلسطينيًا

02:07 م الأحد 19 يناير 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و913 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 110 ألفًا و750 فلسطينيًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد من المجازر وصل منها للمستشفيات 14 شهيد و 25 إصابة.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.

وزارة الصحة قطاع غزة صفقة غزة وقف اطلاق النار في غزة غارات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
4 شخصيات فلسطينية "ثقيلة" تُطالب حماس بالإفراج عنها.. من هم؟

إعلان

إعلان

صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة