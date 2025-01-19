عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم.. الأمم المتحدة تعلن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

وكالات

أعلن منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، قبل قليل دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد وقف إطلاق النار اليوم الأحد.

وقال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان له الأحد: "شاحناتنا التي تحمل طرودا غذائية بدأت العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة لديها 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء ودقيقًا، تستعد لدخول قطاع غزة.

وقالت الوكالة على منصة "إكس": "لدى الأونروا 4 آلاف شاحنة محملة بمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق".

وأوضحت أن مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، قال إن "الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة قد تنخفض مع دخول الإغاثة الإنسانية عقب وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد دخول حظر إسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ في 30 يناير الجاري، مؤكدًا أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في غزة.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن المنظمة تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة خلال الشهرين المقبلين.

وأعلنت إسرائيل رسميا، في الحادية عشر والربع ظهر الأحد، بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.