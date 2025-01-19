غياب عربي وروسي عن حفل تنصيب دونالد ترامب بواشنطن

(وكالات)

تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، غدًا الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور استثنائي لقادة الدول، حيث يعد الحضور الدولي حدثًا نادرًا في حفلات التنصيب الأمريكية، حيث سيغيب ممثلون عن روسيا والدول العربية.

وأعلنت السلطات الأمريكية عن تدابير أمنية غير مسبوقة، حيث تم إغلاق أجزاء كبيرة من العاصمة قبل أيام من الحدث، مما عرقل حركة النقل العام وسبل الوصول إلى معظم المناطق.

وقرر المسؤولون إجراء المراسم في قاعة "روتوندا" داخل مبنى الكونجرس، وذلك بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر، بدلاً من إجراء التنصيب في الهواء الطلق كما كان مخططًا في البداية.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها تنصيب رئيس في هذه القاعة، بعد الرئيس رونالد ريجان عام 1985.

وسيغيب عدد من القادة البارزين عن الحفل، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث صرح ترامب بعد فوزه أنه لن يوجه دعوة له.

على الجانب الآخر، قام ترامب بتوجيه دعوات لعدد من القادة العالميين مثل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، ورئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى قادة آخرين من دول مثل الصين والإكوادور واليابان، كما دُعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهة أخرى، سيتم تمثيل روسيا والدول العربية بممثلين أقل مستوى، مع غياب قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما سيحضر ممثلون عن الأحزاب اليمينية في أوروبا، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا مثل إيلون ماسك، مارك زوكربيرج، وجيف بيزوس.

وعلى الرغم من حضور الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مع نائبته كامالا هاريس، إلا أن ترامب لم يحضر حفل تنصيب الديمقراطيين في 2021، حيث غادر العاصمة في صباح ذلك اليوم، لكن في خطوة تظهر تسليمًا ديمقراطيًا، سيشارك بايدن في مراسيم التنصيب، حيث سيستقبل ترامب في البيت الأبيض ويصطحبه إلى مبنى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين.

فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، تمت الاستعانة بشركة خاصة لضمان سلامة الحدث، وذلك عبر تعزيز التحصينات الأمنية في محيط البيت الأبيض ومبنى الكونغرس. وقد تم تشييد سور مرتفع حول المنطقة، وسيتمركز القناصة على الأسطح، مع طائرات مسيرة لحماية الأجواء.