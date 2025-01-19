مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يقتحم منازل بعض الأسرى المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى

وكالات

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل بعض الأسرى المقدسيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المكتب إن الاحتلال هدد العائلات ومنعهم من التجمع لاستقبال الأسرى ورفع علم فلسطين أو رايات المقاومة.

وأضاف المكتب أن الاحتلال منع العائلات من الاحتفال ووجود مهنئين عدا الأقارب من الدرجة الأولى.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن الاحتلال سيسلم بعد قليل قائمة بـ 90 اسمًا لأسرى نساء وأطفال متوقع الإفراج عنهم اليوم الأحد.