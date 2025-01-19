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تفسير آية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" يشعل جدلا.. ووسيم يوسف: موتوا بغيظكم وتحيا مصر

01:30 م الأحد 19 يناير 2025

وسيم يوسف

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(وكالات)

أثارت تدوينة للأكاديمي والباحث الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناول فيها الآية القرآنية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" من سورة يوسف.

وأدت التدوينة، التي وصف فيها وسيم يوسف بعض الأشخاص بأنهم "لو كان بأيديهم حذفوا الآية لشدة حقدهم على مصر"، إلى تفاعلات متباينة، حيث اتهمه البعض بتحريف معاني الآية والتلاعب بها.

وفي تعليق على التدوينة، رد حساب باسم فيصل بن ناصر على وسيم يوسف قائلاً: "أنت الذي حذفت بداية الآية.. وأنت الذي حرّفت معناها".

وأوضح بن ناصر أن الآية التي قالها يوسف عليه السلام كانت محصورة في أهل يوسف وفي سياق حكم الهكسوس لمصر، مشيرًا إلى أن الأمان المذكور في الآية كان مرتبطًا بزمن حكم الهكسوس، الذين كان يعتبرهم المصريون محتلين.

من جهته، رد وسيم يوسف بأن استخدام الآيات القرآنية في سياق تاريخي محدد لا يعني تحريف المعاني، مستشهدًا بآيات أخرى في القرآن، مثل الآية التي تتحدث عن "الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا"، التي نزلت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف وسيم يوسف أن الهجوم عليه جاء بسبب مدحه لمصر، قائلًا "طوبى لمصر".

وفي تدوينة منفصلة، علق وسيم يوسف قائلاً: "شعار البعض ممنوع تمدح مصر وإلا سنهاجمك! موتوا بغيظكم وتحيا مصر وطن الحضارة والتسامح والعراقة".

وسيم يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مواقع التواصل الاجتماعي مصر
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