صفقة غزة.. ترامب لنتنياهو: افعل ما عليك.. واحترمونا وإلا سيندلع الجحيم

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أي خرق لاتفاق الصفقة القائمة حاليا بين حركة حماس، وبين الحكومة الإسرائيلية، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا ظهر اليوم الأحد.

وقال ترامب في حوار له مع قناة إن بي سي نيوز الأمريكي مساء السبت: "كل الجحيم سيندلع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وقبل أقل من 48 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض، سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن حماس ستطلق سراح الأسرى بموجب اتفاق من ثلاث مراحل وقع عليه الجانبان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لتأتي إجابته: "سنرى قريبًا جدًا، ومن الأفضل أن يصمد".

وخلال حديثه قال ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار في فعل ما عليه القيام به، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الاثنان "قريبًا إلى حد ما"، لكنه رفض مناقشة مزيد من التفاصيل.

كما تحدث ترامب عن كيفية ضمان إدارته لاستمرار وقف إطلاق النار، قائلا إنه سيكون من خلال "حكومة جيدة".

وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "الاحترام. يجب أن تحظى الولايات المتحدة بالاحترام مرة أخرى، ويجب أن تحظى بالاحترام بسرعة.. الاحترام هو الكلمة الأساسية التي أستخدمها.. إذا احترمونا، فسوف يصمد الأمر (الاتفاق)، وإذا لم يحترمونا، فسوف يندلع الجحيم".

وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "الاحترام. يجب أن تحظى الولايات المتحدة بالاحترام مرة أخرى، ويجب أن تحظى بالاحترام بسرعة. الاحترام هو الكلمة الأساسية التي أستخدمها. إذا احترمونا، فسوف يصمد الأمر (الاتفاق)، وإذا لم يحترمونا، فسوف يندلع الجحيم".