زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مدينة كجساران غربي إيران

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مدينة "كجساران" غربي إيران، اليوم الأحد، وذلك وفقًا لما أعلنته السلطات الإيرانية.

ورغم شدة الزلزال، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وأوضح مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

من جانبه، أكد علي رضا نكروز، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، أن الزلزال لم يتسبب في أي خسائر حتى اللحظة.

وأشار إلى أنه تم إرسال فرق الإغاثة والجهات المختصة إلى المنطقة لتقييم الوضع بشكل دقيق.