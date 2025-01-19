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القناة 12 العبرية: لواء ناحل الإسرائيلي يغادر قطاع غزة

01:13 م الأحد 19 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، إن لواء ناحل الإسرائيلي يغادر قطاع غزة بعد أن قاتل هناك لأكثر من عام وفقد 67 من جنوده خلال المعارك.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانسحاب من مناطق في رفح بقطاع غزة إلى محور فيلادلفيا، استعدادًا لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في يومه الأول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.

لواء ناحل الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
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