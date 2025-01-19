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حرائق كاليفورنيا تجبر آلاف الأمريكيين على الاصطفاف في طوابير لتلقي المساعدات (فيديو)

01:10 م الأحد 19 يناير 2025

حرائق كاليفورنيا

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد تجمع آلاف الأمريكيين أمام ملاعب لوس أنجلوس لتلقي المساعدات والتبرعات إثر الحرائق المدمرة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 12 ألف مبنى، مما أجبر السلطات على إجلاء نحو 80 ألف شخص من مناطق متعددة.

وتواصل جهود الإغاثة والتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات العاجلة، حيث يتوافد السكان المحليون والمقيمون للمساهمة في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للمتضررين، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد الحرائق.

حرائق كاليفورنيا لوس أنجلوس إخماد الحرائق
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