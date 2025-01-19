اجتماع خاص للحكومة الفلسطينية مساء اليوم للتحرك الإغاثي والاستجابة الطارئة في غزة

وكالات

تعقد الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، اجتماعًا خاصًا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة.

وبحسب مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب فإن الاجتماع سيشمل وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الأهلية والدولية العاملة على الأرض.

وقال أبو الرب: "إن هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الإغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع"، مشيراً إلى "التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة".

ونوه أبو الرب إلى "توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على إصلاح وصلات المياه الرئيسية وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية".