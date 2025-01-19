أول تعليق من حماس بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن كل العالم يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما.

وأكدت حركة حماس في بيان لها اليوم الأحد، مع دخول وقف إطلاق النار التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر الشعب الفلسطيني العظيم.

ولفتت إلى أن الأسرى الفلسطينيين الأبطال على موعد مع الحرية بدءا من اليوم وهو عهد المقاومة الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجن.

وأضافت حماس، "نتوجه إلى شعبنا العظيم في غزَّة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، ونجدّد عهدنا معه، بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها، حتّى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".

وأعلنت حماس أنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعب غزة بكل ما يلزم، مؤكدة بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.