من نادي الجولف للمكتب البيضاوي.. ما هو جدول ترامب في حفل تنصيبه؟

كتبت- سلمى سمير:

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، حيث تُقام الفعاليات على مدار أربعة أيام تتخللها حفلات رسمية وزيارات رمزية واجتماعات مع أنصاره ومؤيديه.

18 يناير

افتتح ترامب الاحتفالات بحفل خاص في ناديه الوطني للجولف بولاية فيرجينيا، حيث حضر حوالي 500 شخص في أجواء موسيقية تضمنت عروضا لأغانٍ كلاسيكية وفقرات ترفيهية قدمها فنانون مثل ليو دايز، وشهد الحفل أيضاً عرضًا للألعاب النارية.

وصل ترامب إلى الحفل بطائرته الخاصة برفقة زوجته ميلانيا وأفراد من عائلته، في حفل موسيقي امتد لخمس ساعات ومقاطع فيديو خاصة عُرضت على شاشات منتشرة في النادي.

19 يناير

يزور الرئيس المنتخب مقبرة أرلينجتون الوطنية بولاية فيرجينيا، حيث يضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح العسكريين الذين قضوا في الخدمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد واقعة أثارت الجدل أثناء زيارته السابقة للمقبرة، عندما تعرض فريقه لانتقادات بسبب تصوير مقاطع فيديو في مناطق محظورة.

وفي المساء، يجتمع ترامب بأنصاره في قاعة "كابيتال وان أرينا"، حيث يلقى خطابا وسط حضور حاشد، يتحدث فيه عن برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية للولايات المتحدة.

20 يناير.. مراسم التنصيب الرسمية

يؤدي دونالد ترامب غدًا الاثنين، اليمين الدستورية في تمام الساعة الـ12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، داخل قاعة مبنى الكابيتول بدلاً من الهواء الطلق، ليصبح بذلك الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة.

ويعود ذلك نظرًا للتوقعات الجوية، حيث تقرر نقل العديد من الفعاليات التي كانت مقررة في الهواء الطلق إلى داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك مراسم أداء اليمين الدستورية التي تقام عادةً على درج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتعد هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 1985، عندما اضطر الرئيس الراحل رونالد ريجان إلى أداء اليمين داخل مبنى الكابيتول خلال تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، وذلك بسبب تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

توقيعات المكتب البيضاوي

بعد أداء اليمين الدستورية يبدأ ترامب عمله الرئاسي بتوقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تعيد إحياء سياسات من ولايته الأولى، بعدما أُلغي بعضها خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك حسبما ذكرت رئيسة موظفي البيت الأبيض القادمة سوزي وايلز.

وقالت وايلز، إن ترامب سيتحرك لإعادة بعض الأوامر التنفيذية من فترة السيد ترامب الأولى التي ألغاها الرئيس بايدن.

كما ستقام ثلاث حفلات تنصيبية رسمية في المساء، وهم حفل القائد الأعلى وحفل الحرية وحفل ستارلايت.

وتختتم الفعاليات بخدمة صلاة وطنية في كاتدرائية واشنطن، حيث يترأس المناسبة القس ماريان إدجار بودي، الذي أدان ترامب في وقت سابق، لوقوفه أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض في عام 2020 بعد أن قام ضباط الأمن بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.