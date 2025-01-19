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عاصفة رملية تتسبب بحوادث مرورية في ولاية أمريكية (فيديو)

12:18 م الأحد 19 يناير 2025

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وكالات

تسببت عاصفة رملية شديدة في تضرر عشرات المركبات والعديد من الازدحامات الهائلة على الطريق السريع في مقاطعة ريفز بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تضرر كبير لعشرات المركبات، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة.

وأفادت المصادر بأنه تم إغلاق الطريق السريع 285 مؤقتًا ولم يتم تأكيد المعلومات حول عدد الضحايا.

ولاية أمريكية ولاية تكساس الأمريكية عاصفة رملية
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