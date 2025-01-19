عاصفة رملية تتسبب بحوادث مرورية في ولاية أمريكية (فيديو)
وكالات
تسببت عاصفة رملية شديدة في تضرر عشرات المركبات والعديد من الازدحامات الهائلة على الطريق السريع في مقاطعة ريفز بولاية تكساس الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو تضرر كبير لعشرات المركبات، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة.
وأفادت المصادر بأنه تم إغلاق الطريق السريع 285 مؤقتًا ولم يتم تأكيد المعلومات حول عدد الضحايا.
تسببت عاصفة رملية شديدة في العديد من الازدحامات الهائلة على الطريق السريع 285 في مقاطعة ريفز بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 18, 2025
وتضررت عشرات المركبات، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة، وتم إغلاق مرور الطريق السريع 285 مؤقتا.
لم يتم تأكيد المعلومات حول عدد الضحايا بعد pic.twitter.com/PznMl1Yqxt
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