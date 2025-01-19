وزير الخارجية الإسرائيلي: سيكون هناك تكثيف للمساعدات التي ستدخل غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تحرير الأسرى الإسرائيليين كلفنا ثمنا غاليا، وسنعمل ما بوسعنا لتحريرهم.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن حركة حماس اخترقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها لأسماء الأسيرات في الموعد.

وأكد ساعر، أن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بإعادة الأسرى وتفكيك قدرات حماس، لافتًا إلى أن حكم حماس لقطاع غزة ليس كابوسًا على إسرائيل فحسب بل خطر على الشعب الفلسطيني أيضًا.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه ليس هناك أي مستقبل للسلام والأمن طالما أن حماس في السلطة بقطاع غزة.

وعن المساعدات لفت إلى أنه في إطار الاتفاق سيكون هناك تكثيف للمساعدات الإنسانية التي ستدخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة مؤقت وسيتم التفاوض عقب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.