صفقة غزة.. 14 صورة ترصد احتفالات المواطنين والمقاومة بالهدنة

القاهرة- مصراوي

أعلنت إسرائيل رسميا، في الحادية عشر والربع ظهر الأحد، بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وخرج الآلاف من سكان غزة يكبرون تكبيرات العيد ويحتفلون بالهدنة والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، لكن تأخير تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة دفع الاحتلال لشن غارات على مناطق بالقطاع.

تكبيرات العيد في شوارع قطاع غزة احتفالاً بالانتصار أمام حرب الإبادة الجماعية.#غزة_تنتصر #وقف_إطلاق_النار_في_غزة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Gqk2LdXoTv — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2025

لكن ومع إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس، تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة، بدأ سريان الهدنة رسميا في قطاع غزة.

وتستمر الاحتفالات في قطاع غزة حتى اللحظة، في ظل عدم شن غارات على القطاع بعدما أعلنت إسرائيلي دخول الهدنة حيز التنفيذ، في الحادية عشر والربع ظهر الأحد.

سجدة شكر وتكبيرات وفرح في شوارع غزة مع الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار. pic.twitter.com/2rhVMAs8mO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على شمال قطاع غزة، على الرغم من بدء الهدنة وتسليم حماس أسماء الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهم اليوم.

واستشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية بعد مرور الموعد النهائي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأصيب 25 آخرون في غارات إسرائيلية على غزة صباح الأحد، بعد مرور الموعد المتوقع لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمسؤولي المستشفى والدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "القصف لا يزال مستمرًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتحديدًا مدينة غزة والشمال".

وأسفرت الضربات عن مقتل ستة أشخاص في حي الشعف شرق مدينة غزة، و3 في شمال مدينة غزة، وآخر في أقصى جنوب مدينة رفح، بحسب مسؤولين في المستشفى الأهلي المعمداني والدفاع المدني.