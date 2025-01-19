صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة

القاهرة- مصراوي:

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الـ 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وخرج الآلاف من أهالي غزة للاحتفال، إذ عمت الفرحة العارمة في مناطق عدة بالقطاع، تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

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