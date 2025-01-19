وسط الألعاب النارية.. ترامب يصل واشنطن لأداء اليمين الدستورية (فيديو)

(وكالات)

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى العاصمة واشنطن، استعدادًا للاحتفال بتنصيبه لولاية رئاسية ثانية.

وبدأت احتفالات ترامب بعودته إلى السلطة بعرض للألعاب النارية أقيم في نادي ترامب الوطني للجولف بمدينة ستيرلينج بولاية فرجينيا، على بعد نحو 48 كيلومترًا من واشنطن.

ويعد هذا العرض البداية الرسمية لمراسم الاحتفال بتنصيبه، وسط حضور عائلته وحلفائه السياسيين.

تزامنت عودة ترامب مع جهود مكثفة من قبل منظمي مراسم التنصيب، المقررة غدا الاثنين، والذين يعملون على تعديل ترتيبات الفعاليات بسبب توقعات طقس شديد البرودة، ومن بين هذه التعديلات، تقرر نقل معظم الفعاليات الخارجية إلى الداخل، بما في ذلك مراسم أداء اليمين التقليدية التي تُقام عادةً على درج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 1985، عندما أُجبر الرئيس الراحل رونالد ريجان على أداء اليمين داخل مبنى الكابيتول خلال تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، بسبب برودة الطقس.