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للالتقاء بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.. وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل

11:36 ص الأحد 19 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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(وكالات)

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى بروكسل في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى عبد العاطى مع كبار المسئولين فى بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية.

وتهدف الزيارة أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطى بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبى والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ويتوجه عبد العاطى فى محطته الثانية إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية التي تستضيف المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبى، للالتقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبى ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بروكسل بلجيكا الاتحاد الأوروبي جمهورية مصر العربية
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