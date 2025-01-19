مماطلة وقصف يفسدان الأفراح.. ماذا حدث في الساعات الأولى من صفقة غزة؟

القاهرة- مصراوي:

في الساعات الصباح الأولى كان من المتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، حيز التنفيذ لكن جيش الاحتلال تراجع وأجل بدء تنفيذ صفقة غزة التي كان من المقرر بدء سريانها في الـ8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحت زعم أن حركة حماس لم تقدم قائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

الأمر الذي دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شن غارات عنيفة في قطاع غزة، إذ قال إنه "يواصل العمل حاليًا ويهاجم أهدافًا في قطاع غزة، زاعمًا أنه تم استهداف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات".

من وسط مخيم جباليا نبث لكم وقف إطلاق النار في غزة pic.twitter.com/yrw8CcteKa — عبود بطاح🇵🇸 (@abod_bt) January 19, 2025

وعلى الرغم من أن حركة حماس، سلمت قبل قليل قائمة بأسماء الأسيرات الـ3 المقرر الإفراج عنهم ضمن اليوم الأول من الصفقة، لكن جيش الاحتلال يواصل شن غارات جديدة على شمال قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء الـ3 أسيرات الإسرائيليات، المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول من الصفقة.

وقال أبو عبيدة في بيان له، اليوم الأحد، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، دورون شطنبر خير (31 عامًا).

كما استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، بينما أصيب 25 آخرين، في غارات إسرائيلية صباح اليوم الأحد، إذ قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "القصف لا يزال مستمرًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتحديدًا مدينة غزة والشمال".

وأسفرت الضربات عن استشهاد ستة أشخاص في حي الشعف شرق مدينة غزة، و3 في شمال مدينة غزة، وآخر في أقصى جنوب مدينة رفح، بحسب مسؤولين في المستشفى الأهلي المعمداني والدفاع المدني.

وجاء القصف بعد تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، مع إصرار إسرائيل على عدم المضي قدمًا حتى تقدم حماس أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من اليوم.

ومن جانبها أكدت حركة "حماس" في وقت سابق اليوم، التزامها بوقف إطلاق النار، موضحةً أن التأخر في إعلان أسماء الأسرى المطلق سراحهم يرجع لأسباب فنية وميدانية.

وقالت حماس في بيان لها، اليوم الأحد، تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية».

تكبيرات العيد في شوارع قطاع غزة احتفالاً بالانتصار أمام حرب الإبادة الجماعية.#غزة_تنتصر pic.twitter.com/S7jPNFjyk4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أن وقف إطلاق النار لن يبدأ في الموعد المقرر ما لم تقدم "حماس" قائمة بأسماء الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 (بتوقيت القدس) حتى تحصل إسرائيل على قائمة الأسرى التي تعهدت (حماس) بتقديمها.

كما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من التوجه إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

إضافة إلى تحذير إسرائيل من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادليفا، مؤكدة بقائها في المنطقة، يأتي ذلك تزامنا مع توجيه تحذيرات للفلسطينيين من عدم التوجه إلى مدينة رفح في الوقت الحالي بسبب تواجد آليات الاحتلال فيها.

وعمّت الاحتفالات والفرحة مناطق عدة في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بعد 470 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وشوهدت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنتشر في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري، في استعراض علني لقوتها.

ووفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، تجولت مركبات تابعة لكتائب القسام في مدينة خان يونس، وسط أجواء من الفرح بين المواطنين الذين احتشدوا لاستقبال عناصر المقاومة.