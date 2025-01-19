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قطر تؤكد تسليم أسماء الأسيرات الثلاث للجانب الإسرائيلي

11:33 ص الأحد 19 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية، إنه تم تسليم أسماء الأسيرات الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي.

وتابعت: الأسيرات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى بريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

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