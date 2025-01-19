إسرائيلية بريطانية.. من هي إميلي داماري الأسيرة التي ستفرج عنها حماس اليوم؟

القاهرة- مصراوي

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، قائمة الأسيرات الثلاثة التي من المفترض الإعلان تسليمهن في اليوم الأول من المرحلة الأولى، وجاء اسم إميلي داماري ضمن الثلاث أسيرات التي سلمت حماس أسمائهن.

إميلي داماري، وهي بريطانية إسرائيلية تبلغ من العمر 28 عامًا، من مشجعي فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم، وتم أسر إميلي داماري من شقتها في كفار عزا مع 37 آخرين من سكان الكيبوتس.في صباح الـ 7 من أكتوبر.

وقالت صديقة داماري، بار كيسليف، للقناة 12 الإسرائيلية، إنها شاهدت سيارة داماري وهي تدور حول الكيبوتس في الساعة 11 صباحًا يوم السابع من أكتوبر، فيما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن داماري نشأت في جنوب شرق لندن لكنها انتقلت إلى إسرائيل.

وقالت والدة إيميلي لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لقد حققت أحلامي حقًا. تم توقيع الصفقة". وتابعت: "لكن الأمر لم ينتهِ بعد. كابوسي لا يزال مستمرًا حتى أرى إميلي وجميع الأسرى الـ 98 الآخرين في إسرائيل مع عائلاتهم".

وفي تصريح سابق أيضًا لوالدة إميلي لبي بي سي الشهر الماضي، إنها تخشى وفاة داماري "وإذا لم تمت، فلن تحصل على ما يكفي من الطعام، فهي غير قادرة على غسل نفسها، وشرب الماء، يمكن أن تكون مريضة".

ووفقا لحديث والدتها، والتي ذكرت أن مشجعي أندية كرة قدم منافسة تاريخياً لتوتنهام وأرسنال اتحدوا في مظاهرة لتكريم داماري، حيث تم إطلاق البالونات الصفراء في الدقيقة السابعة من ديربي شمال لندن.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء الـ3 أسيرات الإسرائيليات، المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول من الصفقة.

وقال أبو عبيدة في بيان له، اليوم الأحد، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- رومي جونين (24 عامًا)

2-إميلي دماري (28 عامًا)

3-دورون شطنبر خير (31 عامًا)

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا.