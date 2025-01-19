من هي الأسيرة رومي جونين التي أدرجت حماس اسمها ضمن قائمة المُفرج عنهم؟

كتبت- سهر عبد الرحيم

وكالات

سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الأسيرات الثلاث اللاتي سيفرج عنهن اليوم على قيد الحياة.

وأسرت حركة حماس في هجوم الـ7 من أكتوبر 2023 الذي شنته ضد جنوب إسرائيل، رومي جونين الإسرائيلية الكندية أثناء محاولتها الفرار من مهرجان نوفا للموسيقى.

وفي وقت أسرها، كانت رومي تتحدث على الهاتف مع والدتها ميراف أثناء محاولتها الفرار من الموقع في سيارة مع أصدقائها، وتم العثور في وقت لاحق على السيارة التي كانت تقل مجموعة الأصدقاء فارغة، وتم تعقب هاتف رومي إلى غزة.

وأظهر تسجيل المكالمة، الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "المقاومين الفلسطينيين كانوا يتناقشون ما إذا كانوا سيعدمونها أو يأسرونها"، حسبما نقلته الصحيفة.

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم في نوفمبر الماضي لعائلة رومي إن ابنتها على قيد الحياة لكنها في حالة سيئة، وقالت العائلة لصحيفة "ميل"، "يدها لا تعمل. أصابعها بالكاد تتحرك وتغير ألوانها - وكان ذلك قبل 10 أسابيع".

وقالت مورين ليشيم، ابنة عم رومي جونين، لصحيفة "ناشيونال بوست"، الخميس الماضي، "لم نسمع أي أخبار عن رومي منذ نوفمبر الماضي عندما علمنا أنها على قيد الحياة وأنها في حاجة ماسة إلى رعاية طبية بسبب جرح ناجم عن طلق ناري في يدها".

وقال إيتان والد رومي، لوكالة "رويترز"، "كان دخول غرفة رومي لمدة 47 يومًا أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لي. والآن نحن في هذه الغرفة والمشاعر متوترة للغاية. لكننا متفائلون للغاية بأن رومي سيعود إلى المنزل. بل إننا مقتنعون بأن رومي سيعود إلى المنزل على قيد الحياة".

وفي إطار (عملية طوفان الأقصى)، تمكنت حماس من أسر نحو 250 أسيرًا إسرائيليًا، لكن قُتِل معظمهم نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

لكن تمكنت إسرائيل وحماس من التوصل لاتفاق وقف إنهاء النار وتبادل الأسرى، الأربعاء الماضي، لتنتهي الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرًا.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى لـ42 يومًا ستفرج حماس خلالها عن 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا لديها.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس السبت، أنه سيتم الإفراج عن 735 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم حماس 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا.