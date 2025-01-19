جيش الاحتلال يُحذر الفلسطينيين من الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

(وكالات)

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الفلسطينيين في قطاع غزة من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا نية لها للانسحاب من منطقة محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أهالي قطاع غزة من العودة إلى المناطق الشمالية.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.