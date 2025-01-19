بعد أسره في 2014.. ماذا نعرف عن الجندي الذي استعادت إسرائيل رفاته صباح الهدنة؟

وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، استعادتها جثة الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون الذي قُتِل عام 2014 في قطاع غزة، وذلك قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، إنه "ضمن عملية سرية خاصة مشتركة بين جيش الاحتلال وجهاز الشاباك تم انتشال جثة الجندي شاؤول والذي سقط في اشتباك في الشجاعية بتاريخ 20 يوليو 2014 خلال عملية (الجرف الصامد) حيث احتجزت حركة حماس جثته آنذاك".

وولد شاؤول آرون في 27 ديسمبر 1993، وأقام في مستوطنة بوريا في منطقة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، والتحق بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمل في لواء النخبة على الحدود مع قطاع غزة، وشارك في عملية "الجرف الصامد" يوليو 2014.

وفي عملية نفذها مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 20 يوليو 2014 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدرجت خلالها قوة إسرائيلية حاولت التقدم شرق حي التفاح شرق غزة،قُتِل فيها 14 جنديًا إسرائيليًا كما تمكنت من أسر الجندي شاؤول آرون.

وبعد العملية، بقيت جثتا شاؤول وجندي آخر يدعى هادار جولدين في غزة، ولم يتم إعادتهما على الرغم من حملة عامة نظمتها أسرتيهما، وسعت الأسرتان لإعادة الجثتين ضمن أي اتفاق وقف إطلاق نار للحرب الحالية.

وآنذاك، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، خبر أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، كما نشر الرقم العسكري الذي يحمله آرون.