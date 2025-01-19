صفقة غزة.. من هم أبرز الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم؟

القاهرة- مصراوي:

دخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيز التنفيذ بداية من الساعة الـ8 والنصف صباح اليوم الأحد، ففي اليوم الأول من صفقة غزة، ستسلم "حماس" 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستسلم إسرائيل 95 أسيرًا فلسطينيًا أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم فمن هم الأبرز بينهم.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرًا فلسطينيًا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، إذ قالت إن الأسرى الفلسطينيين لن يتم إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.

وتشمل القائمة أعضاء من حركات "حماس" و"الجهاد" و"فتح"، بعضهم يقضي أحكامًا بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم مثل القتل، كما تتضمن القائمة 70 امرأة، بينهن قاصرات، و25 رجلًا، 9 منهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومن ضمن الأسرى، تم اعتقال 7 سجناء فقط قبل السابع من أكتوبر 2023.

زكريا الزبيدي

وحسب القائمة التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، فإن زكريا لن يتم ترحيله إلى الخارج، ما يسمح له بالعودة إلى منزله في مدينة جنين شمالي الضفة.

وكان زكريا قياديًا في كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لـ"فتح"، زكريا الذي كان جزءًا من عملية هروب من سجن منشأة احتجاز شديدة الحراسة شمالي إسرائيل عام 2021، قبل أن يتم القبض عليه هو مرة أخرى.

خالدة جرار

وتضم القائمة اسمًا بارزًا وهي المحامية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني التي تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ تعتبر ناشطة سياسية وشخصية نسوية في المجتمع الفلسطيني، ولعبت دورًا مهمًا في المعركة القانونية التي خاضتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

عبلة سادات

ومن المقرر إطلاق سراح عبلة سعدات، زوجة الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات، والتي خططت لاغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، وهي أسيرة منذ عام 2006، حسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

نهيل مسالمة

كما سيتم إطلاق سراح نهيل مسالمة 37 عامًا، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال، بتهمة التخطيط لهجوم على ضابط أمن في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وادعت القوات الإسرائيلية أن مسالمة كانت تحمل سكينًا حينها.

يُشار إلى أن مسالمة من مدينة دورا، وهي متزوجة من الأسير عايد دودين، وشقيقة الأسير أنس مسالمة المحكوم بالسجن المؤبد.

أشرف زغيّر

وينحدر الأسير أشرف زغير البالغ 48 عامًا، من بلدة كُفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، واعتقل في أكتوبر 2002، بتهمة مساعدة منفذ الهجوم على الخط 4 في شارع اللنبي بتل أبيب في سبتمبر 2002، وقُتل فيه 6 إسرائيليين وأصيب 84، وأصدرت محكمة إسرائيلية عليه حكما بالسجن المؤبد 6 مرات.

خلال فترة اعتقاله، شغل عدة مواقع داخل الأطر القيادية لحركة "حماس" في السجون، كما حصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية المفتوحة.

أحمد البرغوثي

وأحمد البرغوثي الملقب بـ"الفرنسي" ويوصف بأنه الساعد الأيمن للقيادي الأسير مروان البرغوثي، هو من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله، ومن مواليد 1976.

وتولى قيادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح في منطقة رام الله، تم اعتقاله عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد 13 مرة، بتهمة المسؤولية عن تخطيط وتنفيذ العشرات من العمليات المسلحة، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وجرح العشرات.

ثابت مرداوي

ولد الأسير ثابت عزمي سليمان مرداوي في بلدة عرابة قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة عام 1976، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، ومتهم بالمسؤولية عن قتل 21 إسرائيليًا وإصابة 200 آخرين.

واعتقل مرداوي أول مرة عام 1994 واحتجز لمدة 4 أعوام حصل خلالها على شهادة الثانوية العامة، ثم نشط داخل حركته بعد الإفراج عنه عام 1998، وبالتوازي التحق بجامعة القدس المفتوحة لدراسة الاقتصاد.

كما اعتقل في 11 أبريل 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد 21 مرة و40 عاما بتهمة قيادة سرايا القدس، والتخطيط وتنفيذ سلسلة عمليات استشهادية واشتباكات.