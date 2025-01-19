بعد بدء صفقة غزة.. استشهاد نحو 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية

وكالات

استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية بعد مرور الموعد النهائي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأصيب 25 آخرون في غارات إسرائيلية على غزة صباح الأحد، بعد مرور الموعد المتوقع لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمسؤولي المستشفى والدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "القصف لا يزال مستمرًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتحديدًا مدينة غزة والشمال".

وأسفرت الضربات عن مقتل ستة أشخاص في حي الشعف شرق مدينة غزة، و3 في شمال مدينة غزة، وآخر في أقصى جنوب مدينة رفح، بحسب مسؤولين في المستشفى الأهلي المعمداني والدفاع المدني.

وجاء القصف بعد تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، مع إصرار إسرائيل على عدم المضي قدمًا حتى تقدم حماس أسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من اليوم.