أبو عبيدة يعلن أسماء الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن اليوم

وكالات

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء الـ3 أسيرات الإسرائيليات، المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول من الصفقة.

وقال أبو عبيدة في بيان له، اليوم الأحد، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- رومي جونين (24 عامًا)

2-إميلي دماري (28 عامًا)

3-دورون شطنبر خير (31 عامًا)

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا.