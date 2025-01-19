ملتزمون بالإفراج عن الجميع.. رسالة فريق ترامب لعائلات الأسرى في غزة

القاهرة- مصراوي

قال مسؤولان كبيران في إدارة ترامب القادمة لعائلات الأسرى في غزة، إنهم ملتزمون بالإفراج عن جميع الرهائن الأسرى، وفقًا لما نقلته سي إن إن، عن أحد المشاركين في الاجتماع.

قال روبي تشين، والد إيتاي تشين، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي مزدوج قُتل في 7 أكتوبر خلال هجمات حماس على إسرائيل، لـ CNN إن مستشار الأمن القومي القادم مايك والتز وكبير مسؤولي ترامب لشؤون الأسرى آدم بوهلر تحدثا إلى العائلات.

وقال "كلاهما أعطى التزامهما الراسخ بأنهما سيرغبان في استمرار صفقة الأسرى هذه حتى إطلاق سراح الأسير الأخير".

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، من المتوقع أن تستمر الأولى ستة أسابيع وتشهد إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا. وقال مصدر مطلع على الاتفاقية لشبكة CNN يوم الجمعة إنه من المتوقع إطلاق سراح الأسرى الأجانب، بمن فيهم الأمريكيون.

ولا تزال حماس وحلفاؤها تحتجز 94 شخصًا أخذوا من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 قبل 15 شهرًا. من بين هؤلاء، قتل نحو 34 على الأقل، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى.

جميع الأسرى البالغ عددهم 94 باستثناء 10 هم من المواطنين الإسرائيليين أو مزدوجي الجنسية، بينما ثمانية من تايلاند، وواحد من نيبال، وواحد من تنزانيا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من وقف إطلاق النار ستبدأ في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق، والتي ستشهد إطلاق سراح أسرى إضافيين وبدء إعادة إعمار غزة.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.