إعلام عبري: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة

وكالات

قالت وسائل إعلام عبري، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة الإسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.



وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.