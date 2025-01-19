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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نشر آلاف من عناصر الشرطة في مختلف أنحاء القطاع

10:22 ص الأحد 19 يناير 2025

شرطة غزة

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(وكالات)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، أنه تم البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل.

يأتي ذلك مع انتشار عناصر الأمن الفلسطيني، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وباقي أنحاء القطاع بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.

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