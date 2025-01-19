رغم تحذيرات الاحتلال.. بدء عودة سكان غزة إلى المناطق الشمالية من القطاع

غزة (د ب أ)

بدأ سكان قطاع غزة بالتوجه إلى الأجزاء الشمالية من القطاع، اليوم الأحد، على الرغم من تأجيل تنفيذ وقف إطلاق النار وعدم سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الخطوة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الثامنة ونصف صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة من محاولة العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

ونشر جيش الاحتلال خريطة توضح انتشار القوات لكي يتفادى المدنيون الخطر، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر، أمس السبت، سكان قطاع غزة من الاقتراب من المناطق التي ستبقى قواته متمركزة فيها في البداية، عشية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.