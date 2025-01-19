استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

غزة ( د ب أ )



استُشهد 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرق قطاع غزة .



وذكرت وكالة شهاب للأنباء، أن "3 شهداء وصلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقتي دولة بحي الزيتون و حي الشعف شرق المدينة".



وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، قد ذكرت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي محافظتي خان يونس ورفح.



ووفق الوكالة ، "أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات"، مشيرة إلى إطلاق آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.



وعلى صعيد آخر ، انتشرت عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار اليوم .



ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد ، تجولت عناصر كتائب القسام في خان يونس وسط فرحة المواطنين.