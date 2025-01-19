أجهزة الأمن الفلسطيني تنتشر في مختلف أنحاء قطاع غزة

(وكالات)

انتشرت عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، اليوم الأحد، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء هذا الانتشار إضافة إلى انتشارهم في عدد من المناطق الأخرى في باقي أنحاء القطاع.

ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الأحد، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تأجيل البدء في وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال إن تأخير البدء في وقف إطلاق بسبب عدم وفاء حركة حماس بالتزاماتها حسب زعمه.

من جانبها قالت حماس، إنها ستؤخر تسليم أسماء قوائم 3 أسرى كان مقرر الإفراج عنهم اليوم لأسباب فنية.