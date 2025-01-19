إسرائيل تعلن تأجيل وقف إطلاق النار في غزة

تل آبيب /غزة (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الـ 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وقال هاجاري أن حماس لم تقدم حتى الآن أسماء 3 أسرى من المقرر الإفراج عنهم اليوم وفقًا للاتفاق.

وأدعى هاجاري أن " حماس لا تفي بالتزاماتها" موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يستمر في هجماته على غزة لحين التزام حماس بالاتفاق.

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