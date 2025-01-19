مسؤولون إسرائيليون: اتفاق وقف النار لم ينهر رغم تأخر حماس في تسليم أسماء الأسرى



نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن تأخر حركة المقاومة الإسلامية حماس في تسليم أسماء الأسرى الإسرائيليين لا يشير إلى انهيار الاتفاق.

وقال المسؤولون الإسرائليون للصحيفة العبرية، إن الصفقة ستمضي كما هو مخطط لها رغم التأخير.

ودخل وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.