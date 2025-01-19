بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.. جيش الاحتلال: هاجمنا عدة أهداف في غزة

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عدداً من الأهداف في شمال ووسط قطاع غزة بنيران المدفعية والطائرات.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان، قولهم إن غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في بلدة سديروت بمنطقة غلاف غزة، ليعود الجيش الإسرائيلي ويؤكد أنها إنذارات "كاذبة".

ودخل وقف إطلاق النار فيبين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا، وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.