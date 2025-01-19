إعلان

صفقة غزة.. المقاومة تتجول في الشوارع بالساعات الأولى من الهدنة "فيديو"

09:55 ص الأحد 19 يناير 2025

كتائب القسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .

وتجولت عناصر كتائب القسام بمركباتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط فرحة المواطنين، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

ويحتفل مئات الفلسطينييون في شوارع قطاع غزة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.

صفقة غزة كتائب عز الدين القسام حركة حماس قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.. جيش الاحتلال: هاجمنا عدة أهداف في غزة

إعلان

إعلان

صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة