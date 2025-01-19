صفقة غزة.. المقاومة تتجول في الشوارع بالساعات الأولى من الهدنة "فيديو"

وكالات

انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .

القسام في شوارع خانيونس.



السلاح يُستقبل بهتافات الشعب pic.twitter.com/QERl4FRbfO — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 19, 2025

وتجولت عناصر كتائب القسام بمركباتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط فرحة المواطنين، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

تحية للكتائب عز الدين .. pic.twitter.com/GZmRym3O0F — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) January 19, 2025

ويحتفل مئات الفلسطينييون في شوارع قطاع غزة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

مجدّدًا

حطّ السيف قبال السيف. pic.twitter.com/YN4tao0Vmj — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 19, 2025

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.