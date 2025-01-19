بعد بدء تنفيذ الهدنة.. ماذا سيحدث في أول أيام وقف إطلاق النار بغزة؟

القاهرة- مصراوي:

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيّز التنفيذ من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

وفي اليوم الأول من الاتفاق ستسلم إسرائيل 95 أسيرًا فلسطينيًا، في المقابل ستستلم 3 أسرى إسرائيليين، بعد الساعة 14 بتوقيت جرينتش من اليوم الأحد أول أيام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار لن يكون من بينهم أي سجين بارز، وكثيرون منهم سيكونون ممن ألقي القبض عليهم في الآونة الأخيرة ولم تجري محاكمتهم أو إدانتهم.

ولم تُعرف بعد هوية الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين ستتسلمهم إسرائيل. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سينشر أسماءهم بمجرد تسلمهم.

ماذا سيحدث عند تسليم الأسرى الإسرائيليين؟

سوف تُسلم حماس الأسرى إلى مسؤولين في الصليب الأحمر الذين سينقلونهم إلى الجيش الإسرائيلي في غزة.

وشيد الجيش 3 مواقع بالقرب من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية لقطاع غزة في إيريز ورعيم وكرم أبو سالم لتولي مسؤولية الأسرى، وذلك وفقًا للطريق الذي سيسلكونه.

وسيكون هناك طاقم طبي ومتخصصون في الرعاية الاجتماعية وعلماء نفس في استقبال الأسرى هناك للمساعدة في عملية النقل الأولية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وبعد ذلك سيُنقلون بالسيارات أو طائرات الهليكوبتر إلى مرافق متخصصة شُيدت لاستقبالهم ومساعدتهم على التكيف بعد أن ظلوا أسرى لمدة 15 شهرًا. ولن يُسمح للصحافة بالتواصل معهم وسيتلقون دعمًا طبيًا ونفسيًا.