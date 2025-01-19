جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع

غزة - (د ب أ)

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، سكان قطاع غزة من محاولة العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

ونشر جيش الاحتلال خريطة، بالمناطق التي يمنع على الفلسطينيين في قطاع غزة التواجد مع دخولها ضمن مناطق انتشاره، وذلك حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري إرجاء بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي بسبب عدم تقديم حركة حماس لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وقال هاجاري إن حماس لم تقدم حتى الآن أسماء ثلاثة رهائن من المقرر الإفراج عنهم اليوم وفقا للاتفاق.

وأضاف المتحدث أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تتلقى إسرائيل أسماء الأسرى الثلاثة، الذين سيتم إطلاق سراحهم من الأسر في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم.

وتابع المتحدث "حتى صباح اليوم، فشلت حماس في الوفاء بالتزاماتها ولم تسلم إسرائيل أسماء الأسرى الثلاثة، الذين سيتم إطلاق سراحهم. وبناء على تعليمات رئيس الوزراء فإن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تفي حماس بالتزاماتها".