نتنياهو: وقف إطلاق النار مشروط بتسلم قائمة المحتجزين واستئناف الحرب خيار مطروح



وكالات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان عاجل، أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين. وأكد أن بلاده تحتفظ بحقها في استئناف العمليات العسكرية في غزة إذا تبين أن المرحلة الثانية من الاتفاق لن تحقق أهدافها.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتمتع بدعم أمريكي كامل في حال استئناف الحرب، مشددًا على أهمية التأكد من جدوى التهدئة قبل المضي قدمًا في تنفيذها.