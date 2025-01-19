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نتنياهو: وقف إطلاق النار مشروط بتسلم قائمة المحتجزين واستئناف الحرب خيار مطروح

09:04 ص الأحد 19 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان عاجل، أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين. وأكد أن بلاده تحتفظ بحقها في استئناف العمليات العسكرية في غزة إذا تبين أن المرحلة الثانية من الاتفاق لن تحقق أهدافها.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتمتع بدعم أمريكي كامل في حال استئناف الحرب، مشددًا على أهمية التأكد من جدوى التهدئة قبل المضي قدمًا في تنفيذها.

نتنياهو وقف إطلاق النار مشروط تسلم قائمة المحتجزين استئناف الحرب خيار مطروح
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