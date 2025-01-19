حمـاس تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتوضح أسباب تأخر الدفعة الأولى من الأسرى



وكالات

أعلنت حركة حمـاس التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم أسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية ميدانية.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أكدت الحركة أنها تعمل على معالجة هذه الأمور الفنية لضمان تنفيذ الاتفاق وفق الجدول المتفق عليه.