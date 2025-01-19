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هجوم حوثي على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

02:50 ص الأحد 19 يناير 2025

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

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وكالات

أعلن الحوثيون عبر بيان عاجل استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ؛ حسبما جاء في بيان عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.


وأكدت الجماعة أن الهجوم يأتي ضمن ما وصفوه بـ"ردهم على التصعيد الأمريكي" في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأضرار أو الخسائر الناتجة عن العملية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حتى الآن بشأن الهجوم، بينما تشير التحليلات الأولية إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة البحرية الاستراتيجية. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين الحوثيين والقوى الدولية بشأن الأوضاع الأمنية في اليمن والممرات البحرية الحيوية.

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان هجوم حوثي حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
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