وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ.. وغزة تأمَن بعد خوف

وكالات

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيّز التنفيذ مع الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تفرج حماس عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من الأسرى لديها، مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 1737 معتقلا فلسطينيا في سجونها، على مدار فترة وقف مراحل وقف إطلاق النار الثلاث.

لكن في المرحلة الأولى، ستفرج إسرائيل عن 120 سجينا فلسطينيا في معتقلاتها.

ووفق بنود الاتفاق الذي يشرف على تنفيذ كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، سيتم إبعاد 189 من المعتقلين الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وفق تصريحات مدير مكتب إعلام الأسرى بحماس طاهر النونو.

وينص الاتفاق كذلك، على دخول 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، بما في ذلك 50 صهريجا للوقود.

وفي إطار الاتفاق، ذكرت القناة 14 العبرية، أن لواء جفعاتي خرج مساء أمس السبت من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

كذلك، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، انسحاب الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال من قطاع غزة.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء السبت، إنه جاري التحضير للبدء في تنفيذ عملية دقيقة تتضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين وتسهيل نقلهم وتكثيف الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

وفي أثناء ذلك، تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، بعدم إنهاء الحرب على قطاع غزة دون تحقيق كافة أهدافها بما فيها "تدمير حماس".

وعلّقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الأمر، قائلة، إنها لا تلتفت إلى تصريحات نتنياهو بشأن استئناف القتال، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد نحو 15 شهر من الحرب التي اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023، ينعم الفلسطينيون في قطاع غزة أخيرا بهدوء يتيح لهم العودة إلى المناطق التي نزحوا منها على طول فترات وقف إطلاق النار.