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مسؤول عسكري إسرائيلي: نستعد للانسحاب التدريجي من بعض مناطق غزة

12:04 ص الأحد 19 يناير 2025

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، مساء السبت، إن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب التدريجي من بعض مناطق غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على تعديل انتشار قواته والانسحاب التدريجي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، انسحاب الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال من قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن لواء جفعاتي يخرج مساء اليوم من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

وصرّح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي من على حدود غزة، اليوم السبت، بأن القتال المكثف الذي خاضه الجيش مهد الظروف لتحقيق هدف إعادة الأسرى.

وأكد هاليفي التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جميع الأسرى جنودا أو مدنيين، مشددا على أن قواته لن تتوقف حتى يعودوا.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة دفاعية معززة على حدود قطاع غزة تم التخطيط لها مسبقا، مؤكدا أن الجيش حقق إنجازات كبيرة أعقبت إخفاق السابع من أكتوبر 2023.

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