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إسرائيل تحذّر سكان غزة وتطالبهم بتجنب قواتها بعد بدء وقف إطلاق النار

11:36 م السبت 18 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة من الاقتراب من المناطق التي ستبقى قواته متمركزة فيها في البداية، عشية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

وكتب متحدث باسم الجيش على موقع (إكس) اليوم السبت، أن الاقتراب من هذه المناطق، وخاصة ممر نتساريم الذي يقسم الشريط الساحلي إلى المنتصف، يشكل خطرا كبيرا.

وأضاف البيان أنه سيتم إبلاغ السكان عندما يكون السفر آمنا من المنطقة الجنوبية إلى شمال غزة.

ويعتزم العديد من النازحين من الشمال العودة كما هو مسموح به اعتبارا من اليوم السابع من وقف إطلاق النار الذي يستمر ستة أسابيع والذي من المقرر أن يبدأ صباح غد الأحد.

كما حذر المتحدث من الاقتراب من معبر رفح الحدودي الجنوبي مع مصر أو محور فيلادلفيا على طول الحدود المصرية.

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