عبد العاطي يعقد مشاورات مشتركة مع نظيريه من السنغال ونيجيريا

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لقاء ثلاثيا، اليوم السبت، مع ياسين فال وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية، ويوسف توجار وزير خارجية نيجيريا، في القاهرة.

وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بكل من السنغال ونيجيريا، مؤكداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون الثلاثي بين مصر والسنغال ونيجيريا، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى تحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية، مستعرضاً جهود مصر في دعم التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة.

ناقش الوزراء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والتنمية المستدامة والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية.

كما استعرض الوزراء تطورات الأوضاع في القارة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.