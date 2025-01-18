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البث العبرية: وفد إسرائيلي وصل القاهرة ضمن آلية متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار

11:28 م السبت 18 يناير 2025

طيران العال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، مساء السبت، إن وفدا إسرائيليا وصل القاهرة ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ42 يوما، الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة، مقابل إطلاق سراح أكثر من 120 معتقلا فلسطينيا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

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