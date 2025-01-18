إعلان

إذاعة الاحتلال: الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال تنسحب من غزة

11:27 م السبت 18 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إن الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال تنسحب من قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن لواء جفعاتي يخرج مساء اليوم من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

وصرّح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي من على حدود غزة، اليوم السبت، بأن القتال المكثف الذي خاضه الجيش مهد الظروف لتحقيق هدف إعادة الأسرى.

وأكد هاليفي التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جميع الأسرى جنودا أو مدنيين، مشددا على أن قواته لن تتوقف حتى يعودوا.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة دفاعية معززة على حدود قطاع غزة تم التخطيط لها مسبقا، مؤكدا أن الجيش حقق إنجازات كبيرة أعقبت إخفاق السابع من أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب الإسرائيلي غزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث العبرية: وفد إسرائيلي وصل القاهرة ضمن آلية متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة