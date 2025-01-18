عشيّة وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال يضع دفاعاته الجوية في حالة تأهب

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على مستوى الدفاعات الجوية خشية إطلاق صواريخ نحو غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استئناف التعليم في مدارس غلاف غزة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح غد الأحد.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ42 يوما، الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أكثر من 120 معتقلا فلسطينيا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وتشرف غرفة عمليات اللجنة الثلاثية بالقاهرة، والتي تشمل مصر وقطر والولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.